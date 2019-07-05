Оренбург, , 09:37 — REGNUM

В Оренбургской области молодежный парламент выступил с инициативой о праве на бесплатное обучение рабочим специальностям для членов студенческих отрядов. Льготное обучение возможно в рамках программ центров занятости, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре Законодательного собрания Оренбуржья.

Молодые парламентарии считают, что создать механизм профессионального обучения и дополнительного профессионального образования членов студенческих отрядов сегодня крайне необходимо. Это позволит обеспечить трудоустройство студенческой и учащейся молодежи на временные и сезонные работы, овладеть востребованными в регионе профессиями. В качестве аргумента, когда подобная практика реализуется и дает положительный эффект, молодежный парламент привел Тюменскую, Омскую области, Чувашию, Удмуртию, Татарию.

Председатель комитета по образованию, науке, культуре и спорту Геннадий Аверьянов предложил депутатам поддержать предложение и совместно доработать предложенную инициативу.

«Мы внимательно изучили финансовое обоснование вносимой в закон поправки. Затраты регионального бюджета на реализацию данного механизма должны составить около 600 тыс. рублей в год. Это не столь большая сумма, если мы говорим о развитии студотрядовского движения в регионе», — сказал Аверьянов.

Стоит отметить, сейчас, чтобы члену студотряда устроиться на работу в детский лагерь, на стройплощадку, проводником в поездах, необходимо за свой счет пройти обучение. Минимальная стоимость курсов составляет 600 рублей, а максимальная может достигать 5 тысяч рублей.

По словам председателя комитета по труду, занятости и жилищной политике молодежного парламента Валентина Сушко, работа в летний каникулярный период — для студентов это не просто возможность заработать, но и вклад в экономику Оренбуржья.

По подсчетам молодых парламентариев, при работе 500 человек в летний период на протяжении двух месяцев областной бюджет получит дополнительно не менее 1 млн 170 тыс. рублей в качестве поступлений от налога на доходы физических лиц. Прогноз был составлен при учете минимальных значений размера заработной платы членов студенческого отряда на уровне МРОТ — 11 280 рублей.