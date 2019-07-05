Екатеринбург, , 09:41 — REGNUM

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский подал документы по своему отчёту в гордуму. Сам доклад перед депутатами ожидается сегодня, 5 июля, копия есть в распоряжении корреспондента ИА REGNUM.

Отчёт написан в оптимистическом ключе: по мнению Высокинского, ключевые показатели развития города показали в 2018 году положительную динамику. В частности, оборот крупных и средних предприятий в Екатеринбурге подрос на 12,3% к цифрам предыдущего года, на 6,9% вырос объем отгруженных товаров крупных и средних организаций. Выросла и реальная заработная плата горожан — на целых 6,3%, что чуть меньше всероссийского показателя в 6,8%.

Уровень безработицы упал на 0,08% (хотя на 2020 год планируется его рост на 0,06−0,1%), а численность население приросла на 3 тысячи человек, тем самым перейдя полуторамиллионную отметку, составив 1 млн 501 тысячу человек.

Количество учащихся во всех общеобразовательных учреждениях выросло на 5,1 тысячу человек и составило 162,7 тысячи человек, уменьшилась доля учеников, занимающихся в одну смену — с 75,9% до 72,4%.

Немалая часть доклада посвящена работе с обращениями граждан. Статистика в данной сфере тоже «победная»: лишь 3% заявок отказали в рассмотрении, ещё 3% были переадресованы, 2% — просто приняты к сведению. А вот по 68% обращений были даны разъяснения, ещё по 24% «приняли положительное решение».

Напомним, отчёт градоначальника за 2018 год неоднократно переносился по разным причинам. Ранее ожидалось, что его перенесут на осень 2019 года.

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