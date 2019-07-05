Эрбиль, Ирак, , 09:48 — REGNUM

Члены парламента Иракского Курдистана приступили к расследованию процесса «арабизации» на спорных территориях, в частности в провинции Киркук. Об этом 5 июля сообщает Kurdistan24.

«Парламент Курдистана принял решение учредить несколько комитетов для посещения спорных районов для расследования некоторых инцидентов, в частности пожары на посевах, а также «арабизацию» курдских деревень» , — отметил член курдского парламента Лиза Фалакадин.

Напомним, ряд территорий Ирака, в частности нефтеносная провинция Киркук, являются объектом спора между Эрбилем и Багдадом. Курды обвиняют центральное правительство в вытеснении местного курдского населения с их исконных территорий.

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