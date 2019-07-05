Эрбиль, Ирак, 5 июля 2019, 09:48 — REGNUM
Члены парламента Иракского Курдистана приступили к расследованию процесса «арабизации» на спорных территориях, в частности в провинции Киркук. Об этом 5 июля сообщает Kurdistan24.
Напомним, ряд территорий Ирака, в частности нефтеносная провинция Киркук, являются объектом спора между Эрбилем и Багдадом. Курды обвиняют центральное правительство в вытеснении местного курдского населения с их исконных территорий.
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