Москва, , 10:01 — REGNUM

Россия не является мировым лидером в вопросах духовных ценностей и сохранения семейных традиций. Об этом заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей, сообщает «Коммерсантъ».

Он отметил, что в РФ высоки показатели младенческой смертности, детской бедности, абортов и разводов. Кудрин заключил, что «в вопросах духовных ценностей, сохранения семейных традиций мы пока не лидеры».

Россию глава Счётной палаты сравнил со странами Запада. Он указал, например, что по числу прерванных беременностей на 1 тыс. родившихся РФ в два раза опережает США и более чем в два раза — Германию. На сто браков в России приходится 63 развода, тогда как в Германии и Швеции — 38 и 46 соответственно.

Кудрин также призвал разделить учащихся школ по психологическому и физиологическому развитию, сославшись на практику «развитых стран».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кудрин назвал бедность сверхострой для России проблемой.

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