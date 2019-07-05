Вашингтон, 5 июля 2019, 09:30 — REGNUM
Делегация Соединенных Штатов на следующей неделе намерена посетить Китай для возобновления торговых переговоров, пишет 5 июля газета South China Morning Post со ссылкой на источники.
По их данным, успех переговоров во многом будет зависеть от выполнения Вашингтоном обещаний о частичном приостановлении ограничительных мер против китайской компании Huawei.
Как сообщало ИА REGNUM, жесточайшие санкции против китайской корпорации Huawei, введенные властями США, — это один из актов торговой войны между Пекином и Вашингтоном. Так, власти США фактически перекрыли доступ продукции Huawei на американский рынок.
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