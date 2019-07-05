Нур-Султан, , 09:39 — REGNUM

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поднял главный государственный флаг республики в центре Нур-Султана в рамках празднования Дня столицы, сообщает 5 августа агентство «Казинформ».

Размер государственного флага составляет 15 метров в высоту и 30 метров в длину, а его вес достигает 100 кг. Флаг возвышается над городом на высоте 111 метров и виден из любой точки Нур-Султана.

Церемония поднятия флага состоялась в этно-мемориальном комплексе «Атамекен».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил военнослужащим республики государственные награды в честь Дня Победы и Дня защитника Отечества, который отмечается в республике 7 мая.

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