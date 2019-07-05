Варшава, , 09:20 — REGNUM

Суд в Польше рассмотрит дело об экстрадиции в Швецию гражданина России Дениса Лисова, который забрал своих детей у иммигрантов и пытался вывезти их в Москву, сообщил ТАСС адвокат семьи Бабкен Ханзадян.

«Мы имеем дело с упрощенной процедурой экстрадиции, так как Швеция направила европейский ордер на арест», — сказал адвокат, уточнив, что суд, скорее всего, вынесет решение по делу в день заседания — 10 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, семья Лисовых переехала из России в Швецию в 2012 году. После того как мать в 2014 году заболела, шведские органы ювенальной юстиции заинтересовались семьей. В 2017 году детей забрали и передали в семью мусульман — иммигрантов из Ливана.

В 2019 году Лисов забрал детей у иммигрантов и пытался вывезти их в Москву, но был задержан в аэропорту Варшавы, куда он прибыл на пароме из Швеции. Дети были объявлены властями Швеции в розыск. Польша первоначально планировала передать их шведской стороне, а отца отпустить, однако мужчина не лишен родительских прав.

В начале апреля польский суд постановил не выдавать Швеции детей Лисова и предоставить всем четверым политическое убежище в Польше.

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