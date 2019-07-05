Екатеринбург, , 09:01 — REGNUM

В Екатеринбурге суд впервые оправдал одного из задержанных на протесте против храма Святой Екатерины. Невиновность гражданина удалось доказать с помощью видеозаписи, пишут местные СМИ.

Административное дело по факту нарушения установленного порядка организации и проведения публичного мероприятия рассматривал Кировский районный суд. Как следует из карточки дела на сайте суда, его рассматривала судья Екатерина Иванченко.

Гражданин ехал в такси со своим другом. Увидев скопление народа и полиции, он попросил водителя остановить автомобиль, вышел и начал вести видеосъёмку. В этот момент его и задержали.

В суде с помощью видеозаписи удалось доказать, что он не нарушал закона. Таким образом, его оправдали.

Как ранее сообщало ИА REGNUM активные протесты против храма Святой Екатерины в сквере у Театра драмы шли с 13 по 15 мая. Всего были задержаны порядка 70 человек. В основном суды назначили им штрафы и аресты.