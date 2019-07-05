Екатеринбург, , 09:08 — REGNUM

Экс-депутат гордумы Екатеринбурга и активный участник «храмовых протестов» Дмитрий Головин подал документы на участие в довыборах в свердловское заксобрание по Орджоникидзевскому округу. Документы приняли в окружной избирательной комиссии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном избиркоме.

Головин был депутатам гордумы Екатеринбурга прошлого созыва от партии «Гражданская платформа». Кандидат известен как давний член «несистемной оппозиции» — он участвовал на всех ключевых мероприятиях данных групп в городе, от «болотных протестов» до так называемого «марша мира», который называли антироссийской акцией.

Кроме того, Головин активно участвовал в протестах против строительства храма Святой Екатерины в сквере у Театра Драмы и даже является членом профильной рабочей группы.

Ранее документы на довыборы в свердловское заксобрание подали самовыдвиженцы Вадим Носков и Ольга Жигун. Вакантное место депутата освободилось после перехода областного парламентария Игоря Володина в гордуму Екатеринбурга.

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