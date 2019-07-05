Нур-Султан, 5 июля 2019, 08:49 — REGNUM
Ержан Жалбакович освобожден с должности советника президента Казахстана. Соответствующий указ подписал президент республики Касым-Жамарт Токаев, сообщили в пресс-службе главы государства.
Жалбакович освобожден с должности заведующего центром анализа и прогнозирования администрации президента в связи с переходом на другую работу. О новом месте работы госслужащего ничего не сообщается.
Бабакумаров Ержан Жалбакович родился 2 марта 1969 года в поселке Карабулак Талды-Курганской области КазССР. В 1991 году окончил Казахский государственный университет имени аль-Фараби по специальности «преподаватель политической истории». Должность советника президента занимал с апреля 2019 года.
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