Аяччо, Франция, , 08:52 — REGNUM

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп заявил во время своего визита на Корсику, что энергетическая независимость острова будет достигнута в 2050 году, сообщает Le Figaro.

«Правительство намерено остановить заводы по производству тяжелого топлива», — заявил премьер-министр, обещая «углеродную независимость к 2050 году».

Эдуард Филипп вынес приговор электростанции Vazzio, расположенной в Аяччо, которая снабжает значительную часть южной Корсики и вырабатывает около 120 МВт. Ожидается, что электростанция с комбинированным циклом заменит ее к 2023 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 3−4 июля 2019 года премьер-министр Франции Эдуард Филипп находился с двухдневным визитом на Корсике.

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