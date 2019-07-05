Серов, Свердловская область, , 08:38 — REGNUM

Ещё пять партий выдвинули своих кандидатов на дополнительные выборы депутата Госдумы по Серовскому округу. Об этом корреспонденту заявили в свердловском избиркоме.

КПРФ выдвинула профсоюзного деятеля, экс-экскаваторщика Качканарского ГОКа Габбаса Даутова. ЛДПР — отсидевшю за репост и затем полностью оправданную Евгению Чудновец. «Справедливая Россия» сделала ставку на новолялинского фельдшера Алексея Коровкина, «Зелёные» — на главу областного отделения партии Игоря Рузакова. Наконец, партия «Коммунисты России» заявила персека свердловского отделения, москвича Дмитрия Зенова.

Теперь список кандидатов расширился до семи. Отметим, что изменения пока не отражены на официальном сайте ЦИК РФ.

Напомним, ранее на довыборы по одномандатному избирательному округу № 174 выдвинули бизнесмена из «списка Титова» Сергея Капчука («Партия Роста») и представителя «либеральной оппозиции», учительницу Ирину Скачкову («Яблоко»). Избиратель сможет проголосовать за своего кандидата 8 сентября.

Читайте ранее в этом сюжете: В Свердловской области на довыборы в Госдуму выдвинут второй кандидат