Хартум, , 08:31 — REGNUM

Военное правительство Судана и оппозиция достигли соглашения о разделении власти, об этом 5 июля сообщает Al Jazeera.

Стороны согласились создать совет, в котором будут присутствовать как представители военных, так и гражданской оппозиции. Институция будет действовать в переходный период, до следующих выборов.

Представители оппозиции подчеркнули, что достигнутые договоренности открывают путь для передачи власти.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Судане продолжаются с декабря 2018 года, когда правительство страны повысило цены на продовольствие. Воспользовавшись беспорядками, военные свергли президента страны Омара аль-Башира, что, впрочем, не привело к успокоению в обществе.

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