Киев, 5 июля 2019, 08:22 — REGNUM
В новом фискальном году оборонный заказ Украины будет частично рассекречен, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщило 5 июля информационное агентство «Укринформ».
По его словам, это позволит бороться с коррупцией в оборонной сфере.
«Уже было сказано о необходимости снятия грифа «секретно» со значительного количества позиций государственного оборонного заказа, поскольку зачастую за этим грифом прячутся схемы. В СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины — ИА REGNUM ) недавно было проведено совещание и решено, что в следующем бюджете будет сокращение по номенклатуре секретного государственного оборонного заказа», — рассказал Аваков.
По его мнению, данный шаг позволит проводить конкурсные закупки.
Как сообщало ИА REGNUM, во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Канаду стало известно о планах Канады поставлять Украине бронетехнику. Детали договора между странами пока не известны. О них обещают рассказать после подписания документа.
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