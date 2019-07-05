Лос-Анджелес, США, , 08:28 — REGNUM

В американском штате Калифорния принят закон, запрещающий дискриминацию граждан на основании их выбора прически, сообщает агентство Deutsche Presse Agentur. Закон вступит в силу 1 января 2020 года.

Прическа «Афро»

Теперь работодатели и учебные заведения не смогут требовать от людей изменить прическу. Инициатором законопроекта стала сенатор Холли Митчелл, которая сама носит копну туго скрученных афрокосичек.

По словам Митчелл, закон призван защищать права афроамериканцев, которые верны своим свои традициям и не хотят, чтобы их принуждали «приспосабливаться к евроцентричным нормам».

«Для нас это символ нашей идентичности», — сказала сенатор.

Губернатор штата Гэвин Ньюсом привел в пример случай подростка, которого в 2018 году тренеры поставили перед выбором: либо оставить дреды, либо принять участие в соревнованиях по борьбе. Юноше пришлось отрезать волосы.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале подобный закон был принят в городе Нью-Йорк. Калифорния стала первым штатом США, запретившим дискриминацию на основании прически.