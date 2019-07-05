Вашингтон, 5 июля 2019, 08:14 — REGNUM
В Вашингтоне 4 июля — в День независимости США — полицейские задержали трех человек за сожжение американского флага, сообщает The Washington Examiner.
Отмечается, что инцидент произошел незадолго до того, как президент США Дональд Трамп должен был отправиться к Мемориалу Линкольна, чтобы произнести праздничную речь.
Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля Трамп в ходе выступления в Вашингтоне на мероприятии «Салют Америке», которое было приурочено ко Дню независимости США, заявил, что в скором времени американские астронавты установят флаг Соединенных Штатов на Марсе.
Читайте подробнее: Флаг США будет установлен на Марсе, пообещал Трамп