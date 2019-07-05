Вашингтон, , 08:14 — REGNUM

В Вашингтоне 4 июля — в День независимости США — полицейские задержали трех человек за сожжение американского флага, сообщает The Washington Examiner.

Горящий американский флаг Marines.mil

Отмечается, что инцидент произошел незадолго до того, как президент США Дональд Трамп должен был отправиться к Мемориалу Линкольна, чтобы произнести праздничную речь.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля Трамп в ходе выступления в Вашингтоне на мероприятии «Салют Америке», которое было приурочено ко Дню независимости США, заявил, что в скором времени американские астронавты установят флаг Соединенных Штатов на Марсе.

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