Рим, , 08:24 — REGNUM

Короткая встреча президента России Владимира Путина и бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони состоялась в аэропорту Рима. Об этом 5 июля сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер увиделся со своим давним другом по завершении официальной программы визита в Италию и Ватикан. Переговоры состоялись в воздушной гавани «Фьюмичино» и носили частный характер. Содержание беседы политиков не раскрывается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в интервью итальянскому изданию Путин назвал 82-летнего Берлускони политиком мирового масштаба. Он отметил, что Берлускони является настоящим лидером, который твёрдо отстаивал интересы Италии на международной арене.

Читайте также:

Визит президента России Владимира Путина в Италию и Ватикан — трансляция

Итальянский депутат поблагодарила Путина за чистоту в Риме