Рим, 5 июля 2019, 08:24 — REGNUM
Короткая встреча президента России Владимира Путина и бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони состоялась в аэропорту Рима. Об этом 5 июля сообщает пресс-служба Кремля.
Российский лидер увиделся со своим давним другом по завершении официальной программы визита в Италию и Ватикан. Переговоры состоялись в воздушной гавани «Фьюмичино» и носили частный характер. Содержание беседы политиков не раскрывается.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в интервью итальянскому изданию Путин назвал 82-летнего Берлускони политиком мирового масштаба. Он отметил, что Берлускони является настоящим лидером, который твёрдо отстаивал интересы Италии на международной арене.
Визит президента России Владимира Путина в Италию и Ватикан — трансляция