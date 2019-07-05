Москва, , 08:10 — REGNUM

Резолюция, в которой говорится о необходимости отмены антироссийских санкций, будет внесена на рассмотрение словацкого парламента в ближайшие месяцы. Об этом автор документа, депутат национального собрания Словакии Петер Марчек рассказал «Известиям».

Флаг Словакии

Он уточнил, что работа над резолюцией близка с завершению. Документ содержит призыв к отмене антироссийских санкций, которые негативно сказываются на экономике Словакии и остальных стран Евросоюза.

«Я знаю, что многие депутаты, причем даже те, кто входит в правящую коалицию, выступают против санкций», — сказал Марчек.

В Словакии не намерены отказываться от сотрудничества с такими странами, как США и Великобритания, однако недопустимо также фактически находиться в конфронтации с Россией — страной, имеющей со Словакией плотные исторические, культурные, экономические «и чисто человеческие связи», добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава словацкого парламента Андрей Данко на встрече с главой Татарии Рустамом Миннихановым пообещал поднять вопрос об открытии дипломатического представительства Словакии в этом российском регионе.