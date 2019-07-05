Нур-Султан, 5 июля 2019, 08:12 — REGNUM
Депутаты Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана проголосовали за завершение работы четвертой сессии VI созыва и выход на каникулы, сообщает 5 июля издание Zakon.kz.
Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин подвел итоги работы четвертой сессии. По его словам, в настоящее время в портфеле парламента находятся 34 законопроекта.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня председатель правительства Казахстана Аскар Мамин обратился к депутатам совместного заседания парламента с просьбой продлить сессию. Просьба была связана с необходимостью принятия закона о снижении долговой нагрузки на граждан республики.
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