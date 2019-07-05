Париж, , 08:08 — REGNUM

В Сенате Франции выразили несогласие с соглашением о свободной торговле, заключенным неделю назад между Европейской комиссией и общим рынком стран Южной Америки МЕРКОСУР (Бразилия, Аргентина, Уругвай, Парагвай), сообщает Le Figaro.

Сенатор Анри Кабанель заявил, что «глубоко потрясен, что соглашение такого масштаба одобрено Европейской комиссией».

«Правительство совершает большую ошибку», — заявила сенатор-коммунист Кристина Пруно, которая задалась вопросом, сможет ли «Франция стать образцовым противником ратификации этого соглашения».

Сенатор Даниэль Гремиле объявил, что «настало время, чтобы президент Франции, который пообещал защищать Европу, перешел от слов к действию», добавив, что «в странах МЕРКОСУР животных кормят ГМО, тогда как в ЕС это запрещено».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что проект соглашения о свободной торговле ЕС — МЕРКОСУР предлагает ряд возможностей для европейских экспортеров, но Франции следует всё взвесить.

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