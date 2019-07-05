Киев, , 08:11 — REGNUM

Действие украинского закона о люстрации нужно расширить на чиновников времён президента страны Петра Порошенко. Об этом сообщил бывший советник беглого президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов 4 июля на своём telegram-канале.

«Разработал короткий законопроект об изменении закона о люстрации — запрещается занимать любые государственные должности лицам, назначенным в период правления предыдущего политичного режима с 22 февраля 2014 года по 20 мая 2019-го», — заявил Портнов.

Он также отметил, что закон полностью соответствует украинскому законодательству, европейским стандартам и ожиданиям общества.

«Предлагаем новому парламентскому большинству сразу после выборов поставить в этом вопросе точку», — добавил Портнов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Конституционный суд Украины рассматривает закон о люстрации чиновников времён Януковича. По словам бывший судьи Конституционного суда Василия Нимченко, закон является неконституционным. Сторонники экс-президента Украины Петра Порошенко, а также члены ряда экстремистских организаций устроили акцию протеста у стен суда, чтобы не допустить отмены закона.

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