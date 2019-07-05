Триполи, , 08:08 — REGNUM

ООН и Африканский Союз осудили авианалет в Ливии, совершенный на центр временного проживания мигрантов, в результате которого погибло более 40 человек.

По информации новостного агентства VOA Swahili, медицинские работники в Ливии сообщили, что вследствие авиаудара также было ранено около 80 человек.

Председатель Комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат потребовал проведения независимого расследования и применения мер в отношении лиц, причастных к этому инциденту.

Авиаудар был совершен армией Халифы Хафтара, возглавляющего протестные движения в Ливии. Вот уже на протяжении трех месяцев он пытается захватить столицу страны город Триполи.

По словам представителя служб оказания чрезвычайной помощи Ливии Осама Али, было озвучено лишь предварительное число погибших, поэтому цифра может увеличиться. Также он добавил, что около 120 мигрантов находились в ангаре, на который пришлись сильные авиаудары.

Представитель Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что гражданские лица не должны становиться объектами атак, а мигранты и беженцы не должны содержаться под стражей.