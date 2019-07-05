Токио, , 08:01 — REGNUM

Правительство Японии сделало представление Южной Корее в связи с прекращением деятельности японского фонда помощи «женщинам для утешения» — жертвам политики принуждения женщин и девушек, которые были захвачены во время Второй мировой войны Японией. Об этом 5 июля сообщает Kyodo со ссылкой на заместителя генсекретаря правительства страны Ясутоси Нисимура.

«Подобные действия неприемлемы, в связи с чем мы сделали представление южнокорейской стороне, — сказал Нисимура. — Мы будем продолжать требовать от Южной Кореи следовать договоренностям по этому вопросу».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля власти Южной Кореи одобрили прекращение деятельности фонда «женщинам для утешения».

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Отношения двух стран омрачает проблема «женщин для утешения» — сексуального насилия в период японской оккупации. Тогда кореянок и китаянок принуждали к работе в прифронтовых публичных домах. По данным корейской стороны, пострадали около 400 тыс. женщин.

В декабре 2015 года экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились об окончательном решении проблемы. Токио тогда принес Сеулу официальные извинения за военные преступления в Корее, а также передал $8,9 млн в фонд помощи пострадавшим.

Значительная часть общественности Южной Кореи раскритиковала соглашение. Став президентом, Мун Чжэ Ин объявил о создании специальной комиссии, призванной тщательно изучить все обстоятельства заключения соглашения между Сеулом и Токио.

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