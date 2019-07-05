Хартум, , 08:10 — REGNUM

В городе Хартум возобновились переговоры между военными властями, удерживающими власть в Судане, и главами демонстрационных движений.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, переговоры проходят впервые с момента разгона суданскими войсками протестующих, разбивших лагери возле штаб-квартиры вооруженных сил Судана. В результате разгона демонстраций погибли многие люди.

Тем не менее, посредники от Африканского Союза и Эфиопии отметили, что сам факт повторного проведения переговоров является большой победой, несмотря на то, что предстоит еще большая работа по согласованию вопроса о создании временного правительства в Судане.

Встреча проходит в столичном отеле Коринтиа. В ней принимают участие трое генералов из Военного Совета Судана и пять представителей оппозиции.

Ранее оппозиционеры на пресс-конференции сообщали, что готовы принять участие в переговорах при условии, что соглашение будет достигнуто в течение 72 часов.

Приостановление переговоров было вызвано во многом структурой власти в стране, поскольку каждая из сторон стремится заполучить бразды правления.