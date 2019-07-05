Могадишо, , 08:08 — REGNUM

Специальный представитель Председателя Комиссии Африканского союза по Сомали Франциско Мадейра дал высокую оценку миротворческим войскам Бурунди, находящимся в Сомали.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», Мадейра заявил об этом во время мероприятия, посвященному 57-летию независимости Бурунди, которое проводилось в городе Могадишу.

По словам Мадейра, который также является главой миссии Африканского Союза в Сомали, бурундийские войска являются важной частью миссии, внесшей серьезный вклад в восстановление мира в Сомали.

Также специальный представитель отметил, что вооруженные силы Бурунди плотно сотрудничают с другими войсками и выступают в числе первых в деле восстановления безопасности в Сомали и борьбе с местными террористами.