Найроби, 5 июля 2019, 08:09 — REGNUM
Кенийские власти запретили рыболовство в территориальных водах между Кенией и Сомали. По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», правительство Кении увеличило количество войск в два раза в водах острова Ламу.
Координатор в прибрежных районах Джон Елунгата сообщил, что Кения развернула свои войска в области, ставшей предметом конфликта между Сомали и Кении.
По его словам, в настоящее время в этом районе запрещена какая-либо деятельность, в том числе и рыболовство. Комиссар кенийского округа Ламу Джозеф Каньири отметил, что рыбакам также запрещено вести промысел в районе Рас Камбони, Сомали.