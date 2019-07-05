Найроби, , 08:09 — REGNUM

Кенийские власти запретили рыболовство в территориальных водах между Кенией и Сомали. По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», правительство Кении увеличило количество войск в два раза в водах острова Ламу.

Координатор в прибрежных районах Джон Елунгата сообщил, что Кения развернула свои войска в области, ставшей предметом конфликта между Сомали и Кении.

По его словам, в настоящее время в этом районе запрещена какая-либо деятельность, в том числе и рыболовство. Комиссар кенийского округа Ламу Джозеф Каньири отметил, что рыбакам также запрещено вести промысел в районе Рас Камбони, Сомали.