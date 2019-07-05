Нур-Султан, , 07:52 — REGNUM

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения, сообщили в пресс-службе главы государства.

Закон направлен на совершенствование системы государственного управления в финансовой сфере, регламентацию налоговой амнистии и перенос сроков введения всеобщего декларирования. Кроме того, в рамках закона будет создан независимый орган регулирования финансового сектора — агентство по регулированию и развитию финансовых рынков.

При обсуждении законопроекта в парламенте Казахстана отмечалось, что документ направлен на устранение системных проблем на рынке потребительского кредитования и защиту прав заемщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, вышеуказанный закон был одобрен на пленарном заседании Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана 29 мая 2019 года. Часть функций Национального банка республики планируется передать новому агентству.