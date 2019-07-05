Иерусалим, , 08:12 — REGNUM

4 июля в Люксембурге начал свою работу форум ОБСЕ. Однако представители Иордании покинули зал заседаний еще до начала сессии, отказавшись сидеть за одним столом с депутатами Кнессета Израиля. Как сообщил израильский телеканал Arutz Tesha c ссылкой на палестинское информационное агентство Maan, организаторы отклонили просьбу иорданцев об изменении рассадки участников.

Представители Иордании и Израиля оказались за одним столом на одной из сессий форума. Однако, по мнению иорданской стороны, подобная рассадка противоречит «принципам и этике». Кроме того, иорданская правительственная делегация заявила, что не может сидеть рядом с «оккупантами мусульманских территорий» и «узурпаторами любимой Палестины».

Однако организаторы отказались отсадить иорданских делегатов от представителей Израиля. В знак протеста иорданцы покинули зал заседаний.