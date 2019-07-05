Фельдкирхен, , 07:50 — REGNUM

Вооруженные силы Германии и Китая приступили к уникальным совместным учениям. В сценарии имитируется вспышка холеры в лагерях беженцев, передает немецкий канал n-tv.

3 июля в Германию прибыли солдаты Китайской народно-освободительной армии вместе с оборудованием и бронированными медицинскими машинами. Учения под названием Combined Aid 2019 в баварском Фельдкирхене продлятся до 17 июля. В них принимают участие 92 китайских и 120 немецких военнослужащих, а также 120 гражданских лиц из вспомогательного персонала. Общение происходит на английском и при помощи переводчиков.

По сценарию учений военные выполняют вымышленную операцию Организации Объединенных Наций по борьбе со вспышкой холеры в нескольких лагерях беженцев. Задача осложняется наличием большого числа раненых.

В 2016 году солдаты бундесвера принимали участие в учениях Combined Aid на территории Китая. Тогда военные обеих стран учились оказывать помощь жертвам землетрясения. По сценарию операция проходила в вымышленном государстве в Карибском море.