Мехико, , 08:10 — REGNUM

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард завершил официальный двухдневный визит в Пекин. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Во время своего визита министр провёл ряд встреч высокого уровня с политиками и представителями бизнеса. Также у Эбрарда состоялась рабочая встреча с главой китайского МИДа Ван И. Министры скорректировали двустороннюю повестку, которой два государства придерживались с момента установления между ними стратегического партнёрства в 2013 г.

Эбрард и Ван И согласовали новую «дорожную карту» по укреплению стратегического сотрудничества. Цель — максимальное раскрытие потенциала двусторонних экономических отношений, а также углубление сотрудничества в сферах образования, науки и техники, инноваций и культуры.