Киев, , 07:47 — REGNUM

Судебное решение о повторной жеребьёвке партий может привести к срыву парламентских выборов на Украине, заявил глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков 4 июля в эфире телеканала «1+1».

Политик напомнил, что избирательные бюллетени уже частично отпечатаны:

«На самом деле ситуация довольно опасная. Потому что, насколько мне известно, часть бюллетеней уже напечатана — это 5,2 млн штук. Это означает, что израсходована часть бюджетных средств, и это может привести к срыву выборов», — рассказал он.

Таким образом, на допечатку бюллетеней понадобятся дополнительные средства, которые не предусмотрены в бюджете.

«Я надеюсь, что ещё не пройдены все инстанции и суд примет взвешенное, сбалансированное и законное решение», — подытожил глава партии.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно соцопросам, началось небольшое снижение рейтингов пропрезидентской партии «Слуга народа».

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