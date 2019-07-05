Манагуа , , 08:11 — REGNUM

Заместитель министра иностранных дел Германии Нильс Аннен посетил Никарагуа, чтобы помочь возобновить диалог между делегациями правительства Даниэля Ортеги и оппозиции. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Аннен заявил, что существует уверенность в том, что возвращение к диалогу станет решением проблем Никарагуа. Замминистра, однако, отметил, что это будет «долгий путь, который невозможно преодолеть за несколько месяцев».

«Достичь соглашения важно, чтобы прийти к настоящему примирению, однако это не удастся сделать за несколько месяцев. Боюсь, что у Никарагуа впереди долгий путь», — сказал Аннен.

При этом дипломат отметил, что в отличие от других стран региона, Никарагуа отличается высоким уровнем общественной безопасности и международное сообщество заинтересовано в поддержании такого положения дел.

В Манагуа Аннен провёл встречи с главой никарагуанского МИДа Денисом Монкадой и представителями оппозиционного «Гражданского альянса», во время которых призвал стороны к возобновлению переговоров. Чиновник также провёл беседы с нунцием Вальдемаром Зоммертагом и представителем Организации Американских Государств Луисом Анхелем Росадильей, выступающих в качестве гарантов урегулирования конфликтов.