Сан-Хосе, , 08:07 — REGNUM

Со своего поста ушёл министр государственного образования Коста-Рики Эдгар Мора. Заявление об отставке Мора сделал на пресс-конференции. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Его отставка была одним из главных требований протестующих: студентов, рабочих и грузоперевозчиков Союза экспедиторов Коста-Рики, за неделю до этого перекрывших основные транспортные пути страны в знак протеста против новых налогов и изменений в трудовом законодательстве. Несколько часов спустя после заявления Моры президент страны Карлос Альварадо объявил о начале диалога с протестующими, потребовав при этом разблокировать пути сообщения. Увольнение министра, однако, не привело к расчистке дорог.

Коста-Рика охвачена протестами с начала июня. Население выступило резко против законопроектов, которые, по их мнению, ущемляют права трудящихся. Также протестующие требуют введения 1,5-годового моратория на новые налоги, вступившие в силу 1 июля. В конце прошлого месяца в протестное движение влились студенты и дальнобойщики.