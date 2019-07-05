Анкара, , 08:09 — REGNUM

Председатель Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу заявил, что на протяжении встречи президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана с его американским коллегой Дональдом Трампом в Японии турецкая делегация не вела никаких записей и пометок. Оппозиционный политик, в частности, сказал: «Все вы видели фотографии из Осаки. Трамп и Эрдоган сидят друг напротив друга. У каждого члена американской делегации имеется ручка и блокнот для ведения записей. У нашей же делегации нет ничего».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, пресс-секретарь Администрации Президента Турции профессор доктор Фахреттин Алтун ответил на заявление политика, обвинив его во лжи и потребовав от него принести публичные извинения и лично попросить прощения у Реджепа Тайипа Эрдогана за дезинформацию.

Фахреттин Алтун в своей записи, размещенной с официального аккаунта в социальной сети Twitter, подчеркнул: «Общеизвестны правила дипломатического протокола и обычаи при проведении встреч с участием глав государств и сопровождающих их делегаций. Само собой разумеется, что и на этой важной встрече в Осаке члены нашей делегации вели все необходимые записи и пометки».