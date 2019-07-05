Анкара, , 07:55 — REGNUM

Один из лидеров Рабочей партии Курдистана (РПК), чья статья была опубликована в издании The Washington Post, находится в списке наиболее разыскиваемых террористов в США, об этом 4 июля сообщает Anadolu Ajansi.

За голову высокопоставленного повстанца, являющегося министром финансов в РПК, назначена награда в размере $4 млн в Турции.

Отмечается, что несмотря на то, что РПК считается террористической организацией не только в Турции, но и в США, статья одного из лидеров организации, каким-то образом, появилась в американском издании.

Напомним, на протяжении более 30 лет РПК сражается за право обладания собственной автономией в рамках Турции. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.

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