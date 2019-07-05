Биарриц, , 07:41 — REGNUM

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заверил, что граница с Испанией не будет закрыта во время саммита G7 в Биаррице (Франция), но она будет «под контролем», сообщает Le Figaro.

Кристоф Кастанер встретился со своим испанским коллегой Фернандо Гранде-Марласка в городе Андай (Франция). В ходе беседы глава МВД Франции особо отметил «сотрудничество, необходимое для наилучшего управления» саммитом G7.

Министр внутренних дел Франции привел в пример приграничный город Ирун (Испания), где некоторые конференции и мероприятия запланированы на время саммита G7.

«Мы работаем (с Испанией) над различными уровнями разведки и над защитой наших границ. Граница будет открыта, цель не закрыть её, но она будет контролироваться», — подчеркнул Кристоф Кастанер.

Фернандо Гранде-Марласка заверил, что «необходимые и соразмерные средства» будут созданы в Испании, чтобы «Большая семерка» имела успех, и ее результаты были позитивными для всех».

Во время встречи стороны также обсудили проблему нелегальной миграции и борьбу с мафиозными сетями.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит глав государств G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) пройдет в Биаррице (Франция) с 24 по 26 августа 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Министры развития и образования стран G7 соберутся в Париже 4-5 июля