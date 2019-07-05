Анкара, , 08:07 — REGNUM

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, по поводу выдвинутого США ультиматума в виде приостановления программы по передаче и совместному производству F-35 в случае, если Турция не откажется от поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, заявил: «Мы являемся совместными производителями этого истребителя. Как можно не передавать покупателю то, за что им было заплачено? Это называется не иначе, как вымогательством».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган также выразил резкую реакцию в связи с подписанием ООН скандального соглашения с Сирийскими демократическими силами, фактическое управление которыми осуществляет террористическая организация Рабочая партия Курдистана.

Он констатировал: «Это совершенно неприемлемо».Турецкий лидер подчеркнул: «Подписание этого соглашения — ничто иное, как скандал. Это нельзя так оставлять». Глава турецкого государства добавил, что в знак протеста уже был предпринят ряд необходимых мер.