Анкара, , 08:09 — REGNUM

Генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский заявил, что компания выполнила заключённый в 2018 году контракт на поставку в Турцию 3 многоцелевых вертолетов Ка-32A11BC.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Андрей Богинский отметил: «В 2019 году мы завершили исполнение контракта на поставку в Турцию партии из 3 вертолетов типа Ка-32». По его словам, в настоящее время продолжаются переговоры на предмет дальнейших поставок. Многоцелевой вертолет Ка-32A11BC применяется для выполнения спасательных и поисковых работ, при пожарах, используется в ряде строительных работ. Гендиректор холдинга «Вертолёты России» ранее в интервью Anadolu Ajansı не исключал, что Турция и РФ могут наладить совместное производство вертолетов.

Он заявил: «Турецкая аэрокосмическая корпорация производит различные виды комплектующих. Холдинг «Вертолёты России» готов или использовать эти комплектующие, или сертифицировать их совместно с турецкими коллегами для того, чтобы произведенные в РФ вертолёты, на которые установлены турецкие комплектующие, поставлялись на рынки близлежащих стран, в которых Турция располагает налаженными серьёзными экономическими и торговыми связями».