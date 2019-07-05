Анкара, , 08:10 — REGNUM

Председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп после встречи с Председателем Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентиной Матвиенко в Москве заявил: «Решение по закупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400 уже принято, первые поставки в Турцию намечены уже на июль 2019 года».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мустафа Шентоп особо подчеркнул, что вопрос реализации турецко-российского контракта обсуждению не подлежит. Он обратил внимание на давление американской стороны на Турцию в вопросе поставок российских ЗРК.

Спикер турецкого парламента констатировал: «Турция считает несправедливыми и недружественными шаги американского руководства. Ряд стран-членов НАТО уже имеют на вооружении ЗРК С-300, однако в их отношении никогда не высказывалось никаких претензий».