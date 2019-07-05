Анкара, , 08:10 — REGNUM

Министерство иностранных дел Турецкой Республики осудило американское издание Washington Post за публикацию статьи одного из главарей террористической организации Рабочая партия Курдистана Джемиля Быйыка. В официальном заявлении ведомства говорится: «Рабочая партия Курдистана включена в списки террористических организаций многих стран мира, в том числе и самих США. На руках ее боевиков кровь десятков тысяч невинных людей. Несмотря на это, один из главарей этой преступной организации использует Washington Post для пропаганды терроризма».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в МИД Турции назвали публикацию американского издания грубым нарушением фундаментальных норм международного права в сфере борьбы с терроризмом, в частности, такого принципа, как недопустимость поощрения террористической деятельности.

В министерстве отметили: «Нельзя проводить разницу между террористическими организациями. Washington Post не проявляет той же реакции к террористам Рабочей партии Курдистана, которую издание проявляет по отношению к лицам, связанным к другими группировками, в частности ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Аль-Каиде (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Подобный подход является очередным вопиющим свидетельством политики двойных стандартов в борьбе с терроризмом».