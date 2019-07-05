Нью-Дели, , 08:10 — REGNUM

Несмотря на многочисленные протесты, Верховный суд Индии отменил резервирование мест в государственных и образовательных учреждениях для экономически слабых слоев населения. Напомним, что в 2018 году были приняты поправки в конституции, согласно которым 10% мест в этих учреждениях были гарантированы данной группе населения.

Тем не менее, суд заслушает петиции против этого решения в конце июля. Напомним, что в феврале 2019 года суд направил в центр уведомление, несмотря на многочисленные ходатайства от противников данного решения.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», данное решение было принято судейской коллегией, возглавляемой судьей С.А.Бобде.

Судья отметил, что, невзирая на общественное возмущение, суд не станет отменять свое решение, но готов рассмотреть все ходатайства в ходе слушания, которое состоится в конце июля.