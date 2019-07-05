Нью-Дели, , 08:07 — REGNUM

На заседании нижней палаты парламента официальный представитель МИД Индии В. Муралидхаран заявил, что отношения Индии с Ираном не зависят от третьих стран. Он особо подчеркнул, что государство индивидуально выстраивает свои отношения с другими странами.

В ноябре 2018 года США предоставили шестимесячные исключения для Индии, Китая, Греции, Италии, Тайваня, Японии, Турции и Южной Кореи на покупку иранской нефти. Срок этих исключений закончился 2 мая. Стоит отметить, что выход США из СВПД, а также новый виток санкций против нефтяной и банковской сферы Ирана поставили под угрозу энергетическую безопасность Индии, которая являлась вторым после Китая покупателем нефти из этой страны.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», ранее, 2 июля, посол Ирана в Индии Али Чегени отмечал, что Исламская республика может предоставить для южноазиатской страны доступ, а также приемлемую цену на нефть. Помимо этого, он заявил, что страна готова сделать все возможное для обеспечения энергетической безопасности Индии. По его словам, сделка между странами может происходить, как в рупиях или в форме бартера, так и при помощи европейских механизмов торговли с Ираном.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил общественности, что Америка «делает все возможное», чтобы обеспечить Индию поставками сырой нефти.