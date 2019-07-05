Нью-Дели, , 08:11 — REGNUM

Правительство Индии отклонило предложение руководства штата Западная Бенгалия по переименованию штата. Местное руководство еще в 2018 году предложило изменить название штата на «Бангла». Отказ центрального правительства вынудил главного министра этого штата Мамату Банерджи написать открытое письмо премьер-министру Нарендре Моди, в котором она призвала «откликнуться на просьбы людей» и поспособствовать ускорению процесса переименования. Она также отметила, что данное название в полной мере отражает историю, культуру и идентичность региона.

На заседании в нижней палате парламента Индии министр Нитьянанда Рай заявил, что данный процесс переименования штата требует принятия поправки к конституции страны. При этом любые изменения к Приложению 1 конституции Индии могут быть осуществлены только после прямого согласия президента страны.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», причиной отказа явилось то, что название «Бангла» созвучно с названием страны Бангладеш. По мнению правительства, это приведет к путанице на различных международных мероприятиях.

Правительство Западной Бенгалии ранее уже предпринимало попытки изменить название штата. Это происходило в 1999, 2011 и 2016 годах.