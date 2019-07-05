Исламабад, , 08:07 — REGNUM

Начальник штаба сухопутных войск генерал Камар Джавед Баджва, выступая на совете командующих корпусами пакистанской армии, выразил полную поддержку экономической политике правительства.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn со ссылкой на межведомственную службу по связям с общественностью вооруженных сил Пакистана, глава пакистанских военных назвал решения правительства «неизбежными», а также отметил, что они необходимы «для улучшения и укрепления национальной экономики». Генерал Баджва также подчеркнул, что «замораживание» оборонного бюджета на уровне прошлого года — это также важная мера на благо пакистанской экономики.

Уже не в первый раз самый влиятельный институт в стране высказывается по поводу экономической политики правительства премьера Имрана Хана. Ранее, в ходе семинара в Национальном университете обороны генерал Баджва призвал общественность поддержать решения правительства.