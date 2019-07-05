Исламабад, , 08:12 — REGNUM

4 июля советник премьер-министра Пакистана по финансам Хафез Шейх выступил на пресс-конференции по поводу кредитной программы МВФ (Международный валютный фонд).

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Хафез Шейх высоко оценил значение кредитной программы МВФ для экономики Пакистана. Он также отметил, что, приняв условия МВФ, Пакистан «демонстрирует всему миру» ответственное отношение к государственным расходам. По словам советника премьера, правительству предстоят «непростые решения», так как необходимо поддержать наиболее уязвимые слои населения и женщин, а также обеспечить стимулы для бизнес-сообщества. С другой стороны, как отметил советник, Пакистану не придется прибегать к масштабной приватизации госпредприятий, как это ожидалось ранее. «МВФ не выдвигал такого требования, они попросили нас посмотреть, какие предприятия могут работать лучше в руках частников», — заявил Хафез Шейх.

Напомним, что Пакистан участвует в трехлетней кредитной программе МВФ на общую сумму 6 миллиардов долларов. Исламабад согласился придерживаться жесткой бюджетной дисциплины: дефицит не должен составлять более 0,6% ВВП, исключая расходы на обслуживание задолженности. Пакистан также пошел на принятие «плавающего» курса национальной валюты и замораживание оборонного бюджета.