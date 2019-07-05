Исламабад, , 08:13 — REGNUM

4 июля министерство иностранных дел Пакистана объявило о том, что премьер-министр страны Имран Хан встретится с президентом США Дональдом Трампом 22 июля в Вашингтоне.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, со ссылкой на официального представителя МИД Мухаммада Фейсала, целью визита станет «обновление» отношений между двумя странами. Известно, что глава правительства Пакистана посетит Вашингтон по приглашению президента США.

Отношения между странами значительно ухудшились после того как в 2018 году США отказались предоставить Пакистану 300 миллионов долларов финансовой помощи, завив, что Исламабад должен «сделать больше» для борьбы с терроризмом. Однако в последние месяцы сам Дональд Трамп высоко оценил усилия премьера Пакистана Имрана Хана по урегулированию конфликта в Афганистане и заявил, что США добились значительного улучшения отношений с Пакистаном.