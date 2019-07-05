Исламабад, , 08:13 — REGNUM

Управляющий совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил кредитную программу для Пакистана на сумму 6 миллиардов долларов.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, одобрение совета управляющих требовалось для окончательного решения вопроса о кредите. Совет постановил выделить Пакистану один миллиард долларов незамедлительно, остальные средства будут направляться по мере выполнения условий международной финансовой организации на протяжении 39 месяцев. МВФ будет наблюдать за выполнением требований и экономической ситуацией в Пакистане.

Пакистан уже согласился придерживаться жесткой бюджетной дисциплины: дефицит не должен составлять более 0,6% ВВП, исключая расходы на обслуживание задолженности. Исламабад также пошел на принятие «плавающего» курса национальной валюты и замораживание оборонного бюджета.