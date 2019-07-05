Вашингтон, , 07:19 — REGNUM

Уже в скором времени астронавты Соединённых Штатов снова посетят Луну. Такое заявление в ходе выступления в Вашингтоне на мероприятии «Салют Америке», которое было приурочено ко Дню независимости США, сделал президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает британский таблоид Daily Express.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

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Глава Белого дома отметил, что на спутнике Земли они не только оставят свой флаг и след, но и создадут основу для полёта на Марс.

«Мы собирается обратно на Луну очень скоро, а вскоре за этим установим американский флаг на Марсе», — добавил Трамп.

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Напомним, высадка на Луну человека впервые была осуществлена 21 июля 1969 года. Американские астронавты Нил Армстронг, Майкл Коллинз и Эдвин Олдрин на борту корабля «Аполлон — 11» достигли поверхности спутника Земли в юго-западной части Моря Спокойствия и совершили высадку на лунную поверхность, глее установили флаг США.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать создание космических войск. Средства на эти цели предусмотрены президентским проектом военного бюджета США на 2020 год. Сумма затрат не указывается. Тем не менее в проекте утверждается, что космические силы должны будут стать самостоятельным шестым родом войск в вооруженных силах США и будет служить для «защиты национальных интересов Америки в четвертом типе пространства».