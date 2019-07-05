Тегеран, , 08:13 — REGNUM

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что в случае, если европейские партнеры не выполнят свои обязательства по «ядерной сделке» до 7 июля, то Иран восстановит мощности атомного реактора в Эраке до того уровня, на котором он работал до заключения СВПД. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Президент призвал лидеров стран ЕС выступить с заявлениями по «ядерной сделке» и вернутся к ее выполнению. Если этого не произойдет, то уровень обогащения урана больше не будет составлять 3,67%, предусмотренных СВПД, и Иран восстановит мощности реактора в Эраке, который вызывает опасения у европейских лидеров.

По словам президента, все страны мира заинтересованы в том, чтобы СВПД оставался в силе, для чего членам ЕС необходимо проявить уважение к законам и резолюциям Совета Безопасности ООН. Только после этого Иран сможет вместе с ними выполнять «ядерную сделку».