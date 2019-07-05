Тегеран, , 08:12 — REGNUM

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави заявил, что финансовый механизм INSTEX, созданный для проведения транзакций между Ираном и ЕС, вряд ли будет работать эффективно, поэтому в правительстве страны на него не надеются. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам дипломата, несмотря на то, что Иран не надеется на успех механизма INSTEX, он не намерен от него отказываться. Чиновник отметил, что INSTEX является важным шагом к выполнению европейцами своих обязательств по СВПД, в особенности экономических.

Аббас Мусави подчеркнул, что, несмотря на политику США и европейских стран, Иран пока еще не вышел из СВПД и «будет требовать соблюдения своих прав по соглашению» от других стран.